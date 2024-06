Nova Direita apela ao voto para mais conservadorimo no Parlamento Europeu

Numa acção de campanha em Barcelos, distrito de Braga, Ossanda Liber, apelou à afluência às urnas numas eleições que tradicionalmente registam grande abstenção e alertou para a importância das europeias marcadas do próximo domingo.

"É preciso reequilibrar o Parlamento Europeu, é preciso colocar algum conservadorismo porque, de facto, o progressismo exacerbado tem estado a causar grandes prejuízos a todos os níveis", disse.

Ossanda Líber defendeu que em causa pode estar a própria soberania de Portugal enquanto país e enquanto nação.

"Há uma tentativa muito grande de erosão da soberania dos estados-membros e é isso o que nós queremos ir lá fazer, defender Portugal. É preciso que Portugal não desapareça e que Portugal tenha algo a dizer relativamente às decisões que são tomadas ao nível da de Bruxelas", defendeu.

Ossanda Liber afirmou que a abstenção pode ser o maior entrave à sua eleição, já que, disse, o programa do partido, que "é muito, português", tem merecido "o acolhimento dos portugueses".

Segundo Ossanda Líber, o programa da ND deixou de lado "bandeiras absurdas" e foi feito com base nas que considera as verdadeiras preocupações das pessoas, como a questão alimentar, a soberania, a liberdade de expressão e a defesa.

"Neste momento, a dúvida é mesmo só se eles vão votar, porque se eu tivesse a certeza de que todos os portugueses que acreditam no nosso programa, que se têm manifestado a favor do nosso programa e que gostaram de me ouvir no debate na RTP iriam votados, eu diria que estava eleita. Isso não tem dúvida nenhuma", afirmou.

Sendo esta a primeira vez que a ND concorre às Europeias, Ossanda Líber admitiu que não há um "valor de referência" para estabelecer uma meta para domingo.

No entanto, considerou que "seria natural" que o partido superasse os 0,25 por cento que conseguiu nas legislativas de março.

"Seria natural que nós superássemos isso, esperamos que a abstenção não nos venha trair", disse.

Na visita à feira, integrando uma comitiva com uma dezena de militantes, Ossanda Líber recebeu elogios à sua beleza e concordâncias com "algumas" das suas ideias, mas sem promessas de que isso se traduza necessariamente em votos.

"Gosto de algumas das suas ideias, mas ainda vou pensar", atirou um feirante de Tomar residente em Braga.

Aos transeuntes, foi deixando folhetos com as ideias-chave da sua candidatura, apresentando-os como "um documento para estudar no fim de semana".

Pelo meio, foi recebendo algumas negas e as tradicionais "bocas" de quem está ali para fazer negócio e não vê ninguém das comitivas dos partidos a comprar o que quer que seja.

"Esta gente aqui toda a comprar é que era. Só andam para a frente e não levam nada", lamentou uma feirante.

Houve ainda tempo para a comitiva da ND se cruzar com as da CDU e do Bloco de Esquerda, tendo mesmo havido troca de panfletos com os bloquistas e votos mútuos de boa sorte para domingo.