Pedro A. Pina - RTP

Pedro Fidalgo Marques e Inês Sousa-Real visitaram esta segunda-feira a casa atribuída a um ex-sem-abrigo, no âmbito do projeto "Housing First, da associação Crescer. O cabeça de lista do Pessoas Animais Natureza (PAN) às eleições europeias defendeu ser essencial promover este tipo de soluções e investir mais apoios europeus em habitação social e de renda apoiada.