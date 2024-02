Pedro Nuno Santos sobre TAP. "É uma mochila que carregarei para resto da minha vida"

O secretário-geral do PS esteve esta tarde num almoço-debate promovido pela Confederação do Turismo de Portugal onde rebateu ainda as críticas da oposição à direita sobre a injeção de capital na TAP.





Pedro Nuno Santos voltou a defender o resgate então efetuado na TAP, apesar de ter reconhecido que esse processo "teve erros e falhas" e que "é uma mochila que vai carregar às suas costas".



A reportagem é do jornalista da Antena 1 João Alexandre.