PS e AD surgem empatados com ligeira vantagem dos socialistas, IL poderá passar Chega

Os socialistas poderão ter vencido por margem mínima estas Europeias, de acordo com o estudo da Universidade Católica, com uma votação de 28 a 34 por cento e 6 a 8 eurodeputados.

É uma vantagem muito ligeira sobre a AD, que terá ficado em segundo com 28 a 33 por cento, mas também 6 a 8 mandatos europeus.





Na terceira posição surgem Iniciativa Liberal e Chega com 8 a 12 por cento e 2 ou 3 mandatos para o Parlamento Europeu.





Num terceiro grupo, Bloco de Esquerda, Livre e CDU terão garantido 3 a 5 por cento com a possibilidade de elegerem 1 deputado, mas correndo ainda assim o risco de ficar fora de Estrasburgo.





De fora, parece ter ficado o PAN, que tinha já perdido o seu deputado eleito em 2019 quando este deixou o partido e assumiu o lugar de independente. O PAN tem 1 a 2 por cento, mesma percentagem atribuída ao ADN.







Ficha técnica



Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP no dia 9 de junho de 2024. O universo alvo é composto pelos votantes nas eleições Europeias. Foram selecionadas vinte e quatro freguesias do país, tendo em conta a distribuição dos eleitores por Regiões NUTSII, de modo a garantir que as médias dos resultados eleitorais das últimas eleições nesse conjunto de freguesias (ponderado o peso eleitoral das suas Regiões NUTSII de pertença) estivessem a menos de 1 ponto percentual dos resultados nacionais das cinco candidaturas mais votados em cada eleição. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente à saída dos seus locais de voto e foi-lhes pedido uma simulação de voto em urna. Foram obtidos 14185 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 77%.