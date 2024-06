Tânger não alinha no Tik Tok, é "mais barcos", mas promete aderir ao Instagram

"Tik Tok eu acho que tenho mais de 40 anos, não posso ter", brincou António Tânger Correia, 72, desafiado pelos jornalistas.

Já Instagram vai "ter com certeza", indicou, mas só depois da campanha para as europeias de domingo. O objetivo é fazer cumprir uma promessa eleitoral, "informar os eleitores e os portugueses daquilo que se passa em Bruxelas" caso seja eleito eurodeputado.

"Um grande Instagram", comentou o líder do partido, que seguia ao seu lado.

Distraído pelos jornalistas, um momento de preocupação do candidato por não ver Ventura: "Onde é que está o André? Estava com medo de o ter perdido."

O presidente do Chega tem 41 anos, mas é o político português com mais seguidores no Tik Tok, quase 300 mil. André Ventura publica regularmente, às vezes conteúdos mais sérios, outras mais ligeiros, sendo reconhecido nesta campanha, principalmente por muitos jovens, devido àquela plataforma.

E aproveita as arruadas para pedir mais alguns seguidores. "Já me seguem no Tik Tok e no Instagram?", vai perguntando a quem o cumprimenta e lhe pede fotografias.

O cabeça de lista do Chega voltou à campanha numa arruada à tarde, em Aveiro, depois de ter falhado a iniciativa do final da manhã, em Coimbra, para estar num programa de entretenimento televisivo.

Durante a arruada, o líder do Chega foi desafiado a mostrar as suas habilidades como ciclista pelas ruas daquela que é conhecida como a Veneza portuguesa.

E era precisamente na água que António Tânger Corrêa, experiente na vela, preferia estar.

"À bolina, à popa, ao largo, é o que for. Eu é mais barcos. Deem-me um barco que eu já lhes mostro como é que é", disse aos jornalistas enquanto André Ventura se afastava em cima da bicicleta emprestada.

Questionado se poderia navegar um moliceiro pelos canais da Ria de Aveiro, o candidato a eurodeputado disse que sim: "É o que for, é o que tiver uma vela e andar sobre o mar é comigo. Até uma jangada."

Novamente distraído pelos jornalistas, voltou a perguntar por André Ventura, que ia uns metros à frente, entre jornalistas, câmaras e comitiva, de bandeiras no ar: "Agora fugiu o homem".

Apesar de não pedalar, o cabeça de lista do Chega garantiu ter a mesma energia.

"Tenho uma grande pedalada, mas é de outra maneira", disse.