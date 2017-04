Le Pen ataca "frente republicana podre" de apoio a Emmanuel Macron

Ainda não passaram 24 horas desde que os franceses e o mundo ficaram a conhecer os nomes dos dois candidatos que vão estar na segunda volta das eleições presidenciais. Enquanto ainda se finalizam as contas da primeira votação, os dois candidatos apurados para a próxima fase arregaçam as mangas e preparam a votação derradeira.



Às primeiras horas desta segunda-feira, o primeiro dia de campanha para a segunda volta, Marine Le Pen reagia às declarações de François Fillon e Benoît Hamon, candidatos batidos este domingo e que, nos discursos de derrota, apelaram ao voto em Emmanuel Macron.



“A velha frente republicana está completamente podre, já ninguém a quer e os franceses negaram-na com uma violência rara, está a coligar-se em torno de Macron. Melhor assim”, exclamou a candidata durante uma ação de campanha, esta manhã em Rouvroy, na região de Pas-de-Calais.

Segundo os dados do Ministério francês do Interior, Macron obteve 23,86 por cento dos votos, enquanto Le Pen conquistou 21,43 por cento. François Fillon contou com 19,94 por cento e Jean-Luc Mélenchon conseguiu 19,62 por cento. Às 11h30 faltava apurar apenas três por cento dos votos.



#presitrack 24/04 - T2 > @EmmanuelMacron 61% (-3) vs @MLP_officiel 39% (+3) https://t.co/pYs9j8dcb7 @ORPI_France @LesEchos @radioclassique pic.twitter.com/OtRhRvJ1XA — OpinionWay (@opinionway) April 24, 2017 “Fraco” na luta contra o terrorismo

Na mesma ação de campanha esta manhã num mercado agrícola de Rouvroy, no norte de França, Marine Le Pen acusou o rival de ser “fraco” na luta contra o terrorismo.



“Estou no terreno para me encontrar com o povo francês e para chamar à atenção para os assuntos importantes, incluindo a luta contra o terrorismo”, disse a candidata, acrescentando que Emmanuel Macron “não tem nenhum projeto para proteger os franceses perante os perigos islâmicos”.



A líder da Frente Nacional referiu ainda que não ficou desiludida com o resultado da primeira volta, que a colocou atrás de Macron, e que a campanha que lidera é “competitiva“ e está “repleta de esperança e dinamismo”. Acrescentou que a votação do próximo dia 7 de maio é um “referendo à globalização descontrolada”.



Também esta manhã, Florian Philippot, vice-presidente da Frente Nacional, atacou o passado de Emmanuel Macron como ex-banqueiro e relembrou que o adversário de Le Pen foi ministro da Economia do Governo de François Hollande, que abandona no próximo mês a Presidência de França com taxas de popularidade a atingirem mínimos históricos.



“Emmanuel não é um patriota. Ele vendeu empresas nacionais. Ele foi crítico em relação à cultura francesa. No discurso de ontem, foi arrogante e falou como se já tivesse vencido as eleições. Foi desdenhoso para com o povo francês”, criticou o responsável, em entrevista à BFM TV.

Macron em silêncio

Do lado da campanha de Emmanuel Macron, o silêncio e discrição um dia após a primeira volta dá espaço aos vários apoios, nacionais e internacionais, que foram chegando desde o anúncio dos primeiros resultados.



Além dos derrotados François Fillon e Benoît Hamon, o primeiro-ministro francês Bernard Cazeneuve já declarou apoio a Emmanuel Macron.



“Apelo solenemente a um voto em Emmanuel Macron na segunda volta da eleição, de forma a combater a Frente Nacional e derrotar o seu projeto funesto de regressão da França e de divisão dos franceses”, declarou ontem o governante.



François Hollande ainda não fez qualquer declaração aos franceses, mas soube-se ontem que o atual Presidente francês deu os parabéns a Macron logo na noite de domingo. O diário francês



Ainda a nível nacional, o ex-primeiro-ministro Manuel Valls considerou que o resultado de ontem, em particular a derrota do Partido Socialista, marca o fim de um ciclo. “Estamos numa fase de decomposição, demolição, desconstrução”, completou.



Contra o candidato do próprio partido, o antigo líder do Governo já tinha declarado apoio a Emmanuel Macron em detrimento de Benoît Hamon, muito antes da noite eleitoral de domingo.

Apoios internacionais

A reação é repercutida pelo Partido Socialista Europeu (PSE), que reagiu esta manhã aos resultados, lamentando o resultado conseguido por Hamon.



Sergei Stanishev, presidente do PSE, preferiu no entanto focar-se na luta da segunda volta e apelou à mobilização dos eleitores contra a extrema-direita. “Um voto contra Le Pen é um voto pela França e pela Europa”, acrescentou em comunicado.



Também o comissário europeu dos Assuntos Económicos, o francês Pierre Moscovici, lamenta a crise vivida no seio do Partido Socialista francês, que ontem alcançou “um resultado historicamente fraco”, mas apelou ao voto no líder do movimento Em Marcha!



“Emmanuel Macron é o candidato de todos os democratas e pró-europeus. Dia 7 eu voto em Macron, pela Europa e contra a Frente Nacional”, declarou.



No Kremlin, onde Marine Le Pen foi recebida por Vladimir Putin no final do mês de março, a posição é de respeito perante os resultados obtidos na noite eleitoral.



Ainda no domingo, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, desejou “boa sorte” através de um porta-voz.



Também no Twitter, a responsável máxima pela diplomacia europeia, Federica Mogherini, sublinhou que o resultado de Emmanuel Macron é "a esperança e o futuro da nossa geração".



Através de um porta-voz, a chanceler Angela Merkel desejou “boa sorte” a Emmanuel Macron, esperando que o candidato tenha sucesso, dada a sua posição “por uma União Europeia mais forte e uma economia social de mercado”.



Sigmar Gabriel, ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, revelou em resposta aos jornalistas que "acredita" na vitória de Macron. "Parabéns a Emmanuel Macron. Viva a França! Viva a Europa!", escreveu pouco depois no Twitter.



Já o partido nacionalista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) elogiou o desempenho de Marine Le Pen e desejou boa sorte à Frente Nacional para a segunda volta, numa declaração aos jornalistas em Dresden.



Segundo o partido, a eleição mostra que a França, tal como a Alemanha, procura alternativas e “recusa claramente a situação atual, em consequência da estagnação e dos excessos do politicamente correto”.

A segunda volta das eleições presidenciais francesas realiza-se a 7 de maio. Na última sondagem divulgada esta segunda-feira pelaOpinionway, Emmanuel Macron conta com 61 por cento nas intencões de voto, levando larga vantagem sobre Marine Le Pen, que conta apenas com 39 por cento.