Macron, um breve "alívio" para a França e a Europa

O jornal Le Monde faz a retrospetiva da noite de festa e conta que foi o Hino da Alegria, de Beethoven – o hino oficial da União Europeia desde 1985 – a ressoar na praça junto ao Louvre quando o novo Presidente surgia finalmente perante os apoiantes e se preparava para discursar pela primeira vez enquanto Presidente eleito. Um ambiente de alívio e esperança para Paris e Bruxelas.



O mesmo diário enumera ainda os vários nomes de políticos e economistas “ministeriáveis” que acompanharam Emmanuel Macron durante a campanha, incluindo Richard Ferrand, Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Gerard Collomb, Jean Pisani-Ferry ou Philippe Martin, e destaca a “tarefa imensa” que espera o Presidente francês nos próximos temos.

Le Figaro escreve que “o estado de graça” de Emmanuel Macron já acabou – até porque a abstenção bateu nos níveis mais altos desde 1969 - e que há uma “semana movimentada” a aguardar o novo presidente, a começar desde logo com as cerimónias de comemoração do armistício de 8 de maio de 1945, junto ao Arco do Triunfo, ao lado do ainda Presidente Hollande.

Macron no mundo

Na imprensa internacional, o diário britânicodá grande destaque ao discurso de vitória de Emmanuel Macron junto ao Louvre e ao fôlego europeísta que o novo Presidente francês poderá trazer ao continente, bem como a necessidade de “unir” a França.O mesmo jornal diz ainda que a vitória de Macron veio “atrasar” a ascensão do populismo, depois do referendo que ditou o Brexit e da vitória de Donald Trump nos EUA, em 2016."A batalha final opôs o candidato mais europeu contra o mais eurofóbico. Em Bruxelas e em Berlim, há alívio com a derrota do programa anti-União Europeia e anti-globalização de Le Pen”, escreve o diário, que alerta na edição em papel que a França continua a ser "um país dividido".Já a BBC fala do “ charme irresistível ” do candidato agora eleito Presidente e desfia as “ cinco razões ” que conduziram Emmanuel Macron à vitória.Entre a sorte de concorrer com dois candidatos enfraquecidos, como François Fillon ou Benoit Hamon, mas também a sagacidade e a mensagem positiva da candidatura, bem como a tentativa de “tentar fazer algo novo em França”, à imagem do que tinha acontecido com Barack Obama nos Estados Unidos, em 2008, ou ainda, a união que criou em volta do seu movimento contra a candidata da extrema-direita.Mais sensacionalista, otraz em manchete que o novo Presidente francês poderá trazer dificuldades ao Reino Unido, no contexto do Brexit, que é o líder mais novo da França desde Napoleão Bonaparte e que festejou a vitória com a mulher de 64 anos e a neta. O mesmo jornal sublinha ainda que um em cada três eleitores não votou na segunda volta das eleições presidenciais.Na imprensa espanhola,escreve que Macron terá “pouco tempo” para festejar a vitória histórica, perante o “próximo grande desafio eleitoral” das legislativas, em junho. O diário espanhol escreve que o agora Presidente recusou apresentar nomes para o posto de primeiro-ministro durante a campanha, adiantando apenas que seria alguém com “experiência” no campo político.Num outro artigo, o jornalista e escritor Rubén Amón, regista que o “ príncipe se fez rei ” nesta eleição e que pela festa da vitória, no domingo, parecia que a França “tinha vencido o campeonato do mundo outra vez”, tal o júbilo dos apoiantes junto ao Carroussel du Louvre, em Paris.O jornalenumera os “grandes desafios” que esperam Emmanuel Macron, a começar pelas legislativas, as reformas laborais, a ameaça do terrorismo ou a relação com a Alemanha a fim de revitalizar a União Europeia.No diário El Mundo, lê-se que a França “está a viver um marco político e histórico” e que “se colocou nas mãos” do jovem Presidente. A Europa vê-se “aliviada” com esta vitória, mas a crise não está ainda dissipada, pode ler-se em manchete.Na Alemanha, o conservador, escreve que a Europa “evitou o pesadelo” de uma eventual presidência Le Pen.“A vitória líquida de Emmanuel Macron dá confiança, mas a Europa não deve ter ilusões”, lê-se no diário alemão.Em, lê-se que não há tempo para aproveitar “o estado de graça” após a vitória de domingo. “Macron prometeu uma «nova era» aos franceses, mas com as eleições legislativas de junho, os partidos derrotados nas presidenciais já estão a preparar a vingança”, lê-se noda revista alemã.Do outro lado do Atlântico, o jornal The New York Times escreve que a campanha eleitoral das presidenciais em França, “transcendeu” a política a nível nacional. “Foi uma luta entre a globalização e o nacionalismo. Entre o futuro e o passado. Entre a abertura e a clausura”, lê-se no artigo de manchete.Segundo o diário norte-americano, a vitória de Macron ficou a dever-se a três fatores: “sorte, demonstração inesperada de habilidade política, bem como os receios enraizados e o desprezo que a maioria dos franceses ainda sente em relação a Marine Le Pen e ao seu partido”.No entanto, apesar da vitória, Macron terá o desafio de liderar “uma nação profundamente dividida, como acontece nos Estados Unidos, Reino Unido e noutras grandes democracias”.Nolê-se que a vitória de Macron “foi um embate esmagador com a realidade para os movimentos de extrema-direita que procuram derrubar a Europa”, o que poderá enfraquecer estes movimentos nos próximos anos, mesmo após o voto pelo Brexit e a eleição de Trump.O matutino norte-americano lembra que, apesar das ameaças, o populismo e a extrema-direita foram afastados do poder na Áustria, na Holanda e agora também em França. Na Alemanha, a próxima eleição europeia a ter em conta, o partido de extrema-direita AfD está em queda livre nas sondagens, ressalva o jornal.Na CNN, resume-se a vitória de Emmanuel Macron com um vídeo onde é explicado o caminho percorrido pelo novo Presidente francês.Na imprensa russa, a noite eleitoral em França também merece algum destaque, nomeadamente oRT, que faz uma leitura mais crítica da vitória de Macron.“Enquanto osapresentam o resultado de Emmanuel Macron como uma vitória gloriosa para a democracia, a gama real das reações em França e em toda a Europa parece ser mais preocupante, apontando as divisões na sociedade e a hostilidade entre campos políticos”, lê-se no portal russo, que prefere destacar as reações negativas entre os políticos franceses.