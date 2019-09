Debate. Rio fala em oportunidade perdida, Costa defende solidez da economia

Lusa16 Set, 2019, 21:53 / atualizado em 16 Set, 2019, 22:39 | Entrevistas e debates, Legislativas 2019

A evolução macroeconómica do país na última legislatura, a persistência ou não de um saldo migratório negativo no país, a política de infraestruturas e medidas de desagravamento fiscal foram os temas que dominaram os primeiros 30 minutos de debate entre António Costa e Rio Rui no pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Logo na abertura do debate, o presidente do PSD considerou que os últimos quatro anos foram "uma oportunidade perdida" e colocou em dúvida a real saúde da economia portuguesa.

"Tivemos uma conjuntura altamente favorável, houve reposição de rendimentos, mas não serviu para tratar do futuro. O Orçamento do Estado continua a ter um défice estrutural", apontou, embora reconhecendo uma redução do défice nominal "porque os juros da dívida baixaram imenso, os dividendos do Banco de Portugal cresceram de uma forma brutal, aumentou a carga fiscal e reduziu o investimento público".

António Costa rejeitou a seguir que Portugal tenha obtido resultados unicamente "ao sabor da conjuntura" internacional.

Segundo o secretário-geral do PS, "Portugal está a crescer acima da média europeia desde 2017, reduziu para metade a taxa de desemprego, registou-se crescimento das exportações" e assistiu-se "a um aumento da confiança, além da existência de contas certas".

"Temos o défice mais baixo da nossa democracia e o rácio mais baixo da nossa dívida pública dos últimos anos", contrapôs.Costa acusa Rio de "obsessão contra justiça"

O líder do PS, António Costa, acusou o presidente do PSD de ter uma "obsessão contra a justiça", crítica negada por Rui Rio, mas ambos se manifestaram contra os chamados "julgamentos na praça pública".



No único frente a frente televisivo entre os dois, transmitido pela RTP, SIC e TVI, Rui Rio trouxe o aumento dos salários dos juízes, aprovado pelo Governo liderado por António Costa, quando foi questionado sobre o que pode prometer aos professores na próxima legislatura.



"O dr. Rui Rio tem uma obsessão contra a justiça, não gosta de juízes, é o líder da oposição ao Ministério Público. Eu felizmente não tenho essa obsessão, acho que uma sociedade democrática precisa de uma justiça forte", acusou Costa.



Rio voltou a criticar que um professor "no topo da carreira possa ganhar tanto como um juiz estagiário", respondendo ao líder do PS: "É ao contrário, é por gostar muito [da justiça] que fico incomodado com o que vejo".Rio contra julgamentos na praça pública

Mais de acordo estiveram quando foram questionados se consideram que se justifica que processos como os que envolvem o antigo primeiro-ministro José Sócrates e o banqueiro Ricardo Salgado ainda não tenham chegado a julgamento, com Rio a responder de forma mais indignada.



"Tenho um país em que os julgamentos em vez de se fazerem nos tribunais, fazem-se nas tabacarias e nas televisões. Julgamentos populares, isso é digno de uma democracia? (...) Qual é a autoridade moral deste regime sobre o Estado Novo quando faz uma coisa destas? Quase que volto a ter 17 anos, quando entrei para a política, para combater uma coisa destas", afirmou, criticando que a mesma justiça que permite estas fugas depois "faça buscas no Ministério das Finanças" pela ida de um ministro ao futebol.



Mais prudente, Costa considerou que "só quem conhece os processos por dentro sabe o grau de complexidade".



"Qualquer pessoa de bom senso pensa o que o dr. Rui Rio diz, que são inaceitáveis julgamentos na praça pública", afirmou, admitindo, contudo, que "dificilmente um processo hoje se contém" entre as paredes do tribunal.



Ainda na área da justiça, o líder do PSD confessou ter ficado "abismado e estarrecido" com uma proposta do programa do PS que possibilita que questões de regulação do poder paternal possam passar dos tribunais para os julgados de paz, com Costa a esclarecer que tal só será possível em casos que possam ser resolvidos por consenso.