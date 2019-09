Foto - D.R.

Esta cidadã portuguesa não se conforma. Recorda que a abstenção é um grande problema do país e que ela própria vai fazer parte do número de abstencionistas, quando a única coisa que pretende é votar no próximo ato eleitoral.







A Comissão Nacional de Eleições confirma a versão desta eleitora portuguesa. Questionado pela jornalista Cláudia Costa,

o porta-voz da CNE, João Tiago Machado, explica o teor da lei.













À Antena 1, a CNE admite a existência de uma disparidade no tratamento de cidadãos portugueses.