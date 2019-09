Partilhar o artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita Imprimir o artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita Enviar por email o artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita Aumentar a fonte do artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita Diminuir a fonte do artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita Ouvir o artigo Aliança diz que Portugal vive embuste com a esquerda a fazer de conta que é de direita

Tópicos:

Aliança Santana, CDS PP, Nogueira,