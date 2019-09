André Silva diz que é precipitado falar em qualquer aliança na Madeira

O porta-voz do PAN esteve no centro de Viseu, onde participou numa ação de rua junto da população.



André Silva afirma que é importante que António Costa divulgue o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre as incompatibilidades familiares, que primeiro-ministro já tem em mãos, por uma questão de transparência.



Em relação ao último dia de campanha na Madeira, refere que hoje é dia de mostrar que o PAN é alternativa a combater maiorias absolutas.