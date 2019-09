António Costa diz que debates acabaram e não fala mais sobre coligações à esquerda

Foto|Mário Cruz - Lusa

Questionado pelos jornalistas sobre o fim do entendimento parlamentar à esquerda António Costa prefere não se alongar mais sobre o assunto e diz que o tempo dos debates acabou e o diálogo é feito diretamente com os eleitores.



O líder do PS afirma que a escolha está em cada um de nós e acrescenta que quem não quiser votar no PS tem várias escolhas.