Partilhar o artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país Imprimir o artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país Enviar por email o artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país Aumentar a fonte do artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país Diminuir a fonte do artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país Ouvir o artigo António Costa quer nova rede 5G aplicada simultaneamente no litoral e interior do país