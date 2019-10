Arlindo Cunha pode ser ministro da Agricultura, diz Rui Rio

Foto: Tiago Petinga/Lusa

Arlindo Cunha é o nome escolhido por Rui Rio para a pasta da Agricultura, isto se os sociais democratas conseguirem triunfar nas eleições.



O líder do PSD também foi confrontado pelos jornalistas sobre a polémica em torno da utilização indevida de assinaturas de deputados do partido, sem autorização dos próprios, num pedido de fiscalização sucessiva enviado ao Tribunal Constitucional. Uma situação que motivou críticas contra o líder da bancada, Fernando Negrão.



O presidente Rui Rio admite que o caso não é benéfico para a imagem do partido.



Em causa, o pedido de fiscalização sucessiva, enviado ao TC, sobre a lei que altera o estatuto de associação pública da Casa do Douro.