BE acredita que vai eleger mais um deputado

No final de uma reunião no Centro de Vida Independente do Porto, a coordenadora do Bloco mostrou-se convicta de que Jorge Falcato irá participar na construção de uma lei para a vida independente.



Em 2015, o Bloco elegeu cinco deputados por Lisboa, o último a entrar foi Jorge Falcato, o primeiro cidadão com deficiência a ter assento na Assembleia da República. Desta vez Jorge Falcato concorre no sexto lugar da lista do BE no distrito de Lisboa.