Campanha balanço. Cristas aponta a tentativa de agressão como o pior momento

Foto: Carlos Barroso - Lusa

A líder centrista revelou também que no almoço desta tarde, em Setúbal, a caravana do CDS vai contar com um convidado especial: Paulo Portas.



Os centristas terminam a campanha eleitoral mais cedo, às três da tarde, em homenagem ao fundador do partido, Freitas do Amaral, que morreu ontem, aos 78 anos.