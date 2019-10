Carlos César tem "muita confiança" na decisão dos portugueses

Lusa06 Out, 2019, 19:57 | Legislativas 2019

"Temos muita confiança, muita confiança na decisão dos portugueses, qualquer que ela seja, e que renovemos o nosso comprometimento de diálogo com todas as forças políticas, quaisquer que sejam os resultados eleitorais", vincou o líder da bancada parlamentar socialista, à entrada do Hotel Altis, em Lisboa, onde decorre a noite eleitoral do PS.

Sublinhando que tem uma "expectativa positiva" em relação aos resultados eleitorais, Carlos César optou não se prolongar em relação aos resultados, porque "dentro de pouco tempo" se saberá "em detalhe as opções dos portugueses".