Catarina Martins diz que disputa é "entre o PS e a esquerda"

Lusa21 Set, 2019, 18:21 | Legislativas 2019

"Agora, o que conta é saber o que queremos construir. E essa disputa é, naturalmente, feita entre o Partido Socialista e a esquerda - sobre o projeto para o país", disse Catarina Martins no Porto, distrito pelo qual encabeça a lista às legislativas, num comício na Praça dos Poveiros.

Observando que "o programa da direita já não serve para este país", a líder bloquista notou que, "se os últimos quatro anos mudaram o país com mais justiça, dignidade e respeito, foi porque o BE cumpriu o seu compromisso", nomeadamente "por mais justiça com o trabalho", ao mesmo tempo que não esquece "quem ficou para trás".