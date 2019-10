Partilhar o artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta Imprimir o artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta Enviar por email o artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta Ouvir o artigo Catarina Martins diz que só um BE forte pode fazer o que falta