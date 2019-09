Catarina Martins insiste que universidades não estão a cumprir o PREVPAP por falta de financiamento

Precariedade é palavra que Catarina Martins não gosta de ouvir. A possibilidade de integração, após uma década de trabalho, nos quadros da UTAD, é para muitos uma utopia mas a coordenadora do Bloco de Esquerda não cede.



E numa altura em que há cinco mil vagas por preencher, nas universidades e politécnicos do interior do país, Catarina Martins diz que é preciso fazer mais por estas regiões. Do ensino à investigação, sem esquecer áreas vitais como a justiça ou a saúde, o Bloco de Esquerda quer reabrir muitas portas.