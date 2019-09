Partilhar o artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP" Imprimir o artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP" Enviar por email o artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP" Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP" Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP" Ouvir o artigo Catarina Martins: "O Governo nada teria feito sem o BE e sem o PCP"