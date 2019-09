Partilhar o artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima" Imprimir o artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima" Enviar por email o artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima" Aumentar a fonte do artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima" Diminuir a fonte do artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima" Ouvir o artigo Catarina Martins responde a Centeno e avisa que "quem quer pontes, não as queima"