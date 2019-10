CDS promete ser "oposição construtiva" a um Governo socialista

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou esta terça-feira que é natural o PS formar Governo e prometeu que o seu partido será "uma oposição construtiva", sem esclarecer se irá assumir o mandato de deputada.



Assunção Cristas expressou ao Presidente da República, na audição desta tarde, que a posição e compromisso do CDS é ser "uma oposição a um Governo socialista".



"Faremos aquilo que temos feito, uma oposição sempre construtiva, sempre representando aqueles que confiaram em nós", prometeu.



Assunção Cristas esteve no Palácio de Belém, em Lisboa, e foi recebida pelo Presidente da República, no quadro das audições aos partidos com assento parlamentar sobre a formação do novo Governo.