Centeno acusa Rio de "vender aldrabice"

De acordo com o titular da pasta das Finanças, no cenário macroeconómico que Rui Rio apresentou, "o PSD deu uma de mão de PIB (Produto Interno Bruto) ao velho modelo do choque fiscal de 2002, insuflou de receita fiscal - totalmente inventada - e depois diz que a vai baixar".



"Mas vai baixar exatamente o quê doutor Rui Rio? Ou seja, vai inventar a receita de impostos que inventou. Elimina o que não existe (uma pura ilusão). Aumenta-se o preço antes do dia da época de saldos para depois o cortar", disse.



De acordo com o ministro das Finanças, o presidente do PSD "está a vender aos portugueses o mesmo velho carro sem motor, mas com uma pintura novinha em folha", como registou a jornalista Carolina Ferreira.



Rui Rio reagiu







O Dr. Mário Centeno foge do frente a frente com Joaquim Sarmento ou com Álvaro Almeida porque sabe que as críticas que faz estão erradas. Tem medo! Por isso, dá o dito por não dito e, todos os dias, mete os pés pelas mãos. Agora, à míngua de argumentos, resolveu baixar o nível. https://t.co/3sGYif95GQ — Rui Rio (@RuiRioPSD) October 3, 2019

Após estas declarações de Mário Centeno, Rui Rio reagiu no Twitter, escrevendo que o ministro das Finanças foge do frente a frente com Joaquim Sarmento ou com Álvaro Almeida porque sabe que as críticas que faz estão erradas.

"Tem medo! Por isso, dá o dito por não dito e, todos os dias, mete os pés pelas mãos". Assim considerou Rio, que termina com a acusação de que agora, à falta de argumentos, Mário Centeno "resolveu baixar o nível".