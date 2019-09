César acusa Rio de sentenciar quem não foi julgado e caluniar quem não é suspeito

Lusa28 Set, 2019, 21:11 | Legislativas 2019

Carlos César fez estas críticas a Rui Rio no comício do PS em Guimarães, no Largo de Donaes, antes das intervenções finais da deputada socialista Sónia Fertuzinhos e do secretário-geral socialista, António Costa.

De acordo com o presidente do PS, o líder do PSD "diz num dia que não faz julgamentos na praça pública, mas em outros dias, como no caso de Tancos, pretende transformar a Comissão Permanente da Assembleia da República num tribunal".

Rui Rio "sentencia quem nem sequer foi julgado e calunia quem não é suspeito nem acusado. E era uma pessoa assim que queria ser primeiro-ministro de Portugal", declarou Carlos César já depois de se ter referido "à desorientação do PSD" antes das eleições legislativas.

Num discurso em que pediu para o PS "uma maioria de valor reforçado" nas próximas eleições legislativas, o presidente dos socialistas fez referências indiretas sobre os parceiros do PS na atual solução governativa, o Bloco de Esquerda e a CDU.

Neste ponto, Carlos César começou por caracterizar António Costa como "um político dialogante e paciente, mesmo muito paciente", revelando-se, igualmente, "um gerador de confluências, um praticante da concertação e um mobilizador de vontades".

"Isso é muito importante num primeiro-ministro. Sem a firmeza de António Costa este Governo não teria subsistido, nem o país tinha resistido às aventuras para que alguns nos empurravam. António Costa revelou-se o fiel da balança, um fator de esperança e a garantia da confiança dos portugueses no seu próprio país", sustentou.

Por estas razões, na perspetiva do líder parlamentar socialista, "o voto no PS é mais do que um voto partidário".

"É um voto necessário para a estabilidade e para o progresso do país", defendeu, tendo ainda acusado o PSD "de nada falar sobre os desafios que se colocam ao país".

"Há uns que não querem saber disso. Percebo que o PSD não o faça, porque a sua desorientação é muito grande. Ainda por cima o PSD recebe más notícias: O desemprego desce e a economia cresce. E o PSD não se conforma com prestígio de Portugal e do primeiro-ministro no exterior", acrescentou.