Partilhar o artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais Imprimir o artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais Enviar por email o artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais Aumentar a fonte do artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais Diminuir a fonte do artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais Ouvir o artigo Costa aceita "não" do PCP a acordo escrito e diz que não terá parceiros de esquerda preferenciais

Tópicos:

Coelho,