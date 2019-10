Costa afirma que PS não vai assinar acordos escritos de legislatura

RTP11 Out, 2019, 00:12 / atualizado em 11 Out, 2019, 09:47 | Legislativas 2019

O comunicado final da Comissão Política Nacional do PS traduz esta ideia do líder socialista, não referindo qualquer compromisso escrito de início de legislatura | António Cotrim - Lusa

Sem acordo escrito, mas com trabalho conjunto. Será essa a metodologia posta em prática por António Costa no próximo Executivo.

Rita Soares - Antena 1

Uma posição transmitida à agência Lusa por vários dirigentes socialistas que ouviram a intervenção de António Costa na Comissão Política do PS, que se realizou em Lisboa.

Ficou claro que, desta vez, não haverá a assinatura de declarações conjuntas do PS com o BE, PCP e PEV, tal como aconteceu em 2015. No entanto, Costa pretende manter a metodologia da anterior legislatura de acordos com as forças à esquerda. Conversas que se vão alargar ao PAN e Livre.

Isso mesmo ficou refletido no comunicado final da Comissão Política. "Resultou ainda dos contactos que, à semelhança da legislatura agora finda, será prosseguida uma metodologia idêntica de apreciação prévia das propostas de orçamentos do Estado e de outras relevantes para a estabilidade governativa", lê-se.

À agência Lusa, fonte do PS disse que o partido não podia fazer um acordo escrito de legislatura só como o BE - que mostrou disponibilidade para tal - uma vez que assim estaria a hierarquizar parceiros na nova solução política, o que não é desejável dentro do Partido Socialista.

Da reunião, adianta a Lusa, saiu também a confirmação por parte de António Costa que o BE, PCP, PEV, Livre e PAN estão disponíveis para "análise conjunta prévia de orçamentos do Estado" e de outros documentos importantes para a legislatura.

Haverá também o compromisso desses partidos à esquerda de não votarem moções de rejeição ou de censura vindas das forças da direita.

Perante estes esclarecimentos aos militantes do PS, a Comissão Política deixou claro, tal como esperado, que António Costa tem "condições para formar Governo". "Todos os partidos manifestaram vontade de trabalhar para que haja mais quatro anos de estabilidade política, estabilidade que é essencial para o desenvolvimento do país, para a confiança que gera crescimento e para a nossa credibilidade externa", lê-se no comunicado.

António Costa não falou no final da Comissão Política, mas à entrada afirmou que espera uma legislatura de estabilidade.

