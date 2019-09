Partilhar o artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo Imprimir o artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo Enviar por email o artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo Aumentar a fonte do artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo Diminuir a fonte do artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo Ouvir o artigo Costa critica Rui Rio e afirma que "não há plano B" em relação ao aeroporto do Montijo