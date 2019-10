Costa desvaloriza sondagens e diz que geringonça funcionou sempre

Foto: Carolina Ferreira - Antena 1

É a resposta depois de lhe ter sido perguntado se a solução governativa com o Bloco, o PCP e o PEV voltou a funcionar, no dia em que a esquerda aprovou o agendamento, para depois das eleições, da reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República sobre o caso de Tancos.



Declarações do secretário-geral do PS durante uma ação de rua na baixa de Coimbra, onde também desvalorizou as sondagens.



Reportagem da jornalista da Antena 1 Carolina Ferreira.