Costa não aceita lições de ética e Rio acusa PS de se achar "dono disto tudo"

O resultado eleitoral da Madeira foi um trunfo usado por ambos os lados no debate radiofónico no frente-a-frente, entre António Costa e Rui Rio.



Uma pequena vitória, mas uma vitória para o PSD, garante Rio. O PSD perdeu a maioria absoluta na Madeira, perante um crescimento no PS no arquipélago.



Neste debate transmitido pela Antena 1, Rádio Renascença e rádio TSF, o tema das golas anti-fumo também veio a lume com o candidato do PSD a revelar que não demitiria o ex-secretário de Estado da Protecção Civil envolvido no caso, acusando os socialistas de se acharem “donos disto tudo” quando olham para o Estado.



Da parte do líder do PS, Costa elogiou o trabalho do ex-secretário de Estado e deixou para a Justiça a análise de eventuais ilegalidades.



Quanto à Ética, António Costa recusa receber lições do adversário, tendo Rui Rio retorquido que não é professor, mas praticante de Ética.



O candidato social-democrata considera ainda que os salários não podem crescer muito acima da produtividade e defendeu que o salário mínimo nacional.





Já o candidato socialista considerou que o país tem um problema com os rendimentos e lembrou que se comprometeu com o fim da pobreza, sem se comprometer com um valor para o salário mínimo nacional.







