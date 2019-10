Costa participou em arruada na baixa de Coimbra marcada à última hora

Lusa02 Out, 2019, 16:59 | Legislativas 2019

À chegada ao Largo da Portagem, António Costa era esperado por um grupo de membros do Sindicato dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra, que ostentavam faixas de protesto contra a sua situação laboral e queriam falar com o secretário-geral do partido, mas que não chegaram a ser ouvidos pelo líder socialista.

Fontes socialistas de Coimbra disseram à Lusa que tinha havido dificuldade na mobilização de pessoas para a arruada, que chegou a estar marcada por duas vezes e foi sendo adiada, tendo sido reagendada hoje, no próprio dia, durante a manhã, para as 15:00.

Em maio passado, durante a campanha para as eleições europeias, Costa tinha participado numa arruada do cabeça de lista Pedro Marques, exatamente no mesmo local de Coimbra, de igual ou maior dimensão do que a de hoje.

A meio do percurso, António Costa cruzou-se com um grupo da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, onde um pequeno grupo de teatro "vendia" um elixir chamado "fi", de fingido, numa dinâmica teatral em que António Costa se envolveu de bom grado e que terminou com uma fotografia de grupo.

O secretário-geral socialista seguiu pelas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, acompanhado pela cabeça de lista do PS por Coimbra, Marta Temido, o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, e o atual secretário de Estado do Ambiente e ex-presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves.

Na comitiva seguiam também Maria do Rosário Gama, presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRE) e Mário Campos, médico e antigo futebolista da Académica e da Seleção Nacional.

O percurso incluiu uma paragem à porta da pastelaria Briosa, uma das mais emblemáticas Coimbra, terminando noutro local emblemático da cidade académica: o café Santa Cruz, junto à Câmara Municipal de Coimbra.