Partilhar o artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita Imprimir o artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita Enviar por email o artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita Aumentar a fonte do artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita Diminuir a fonte do artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita Ouvir o artigo Entrevista RTP. Líder do CDS define como meta maioria de centro-direita