Golas anti-fumo. Catarina Martins quer ver esclarecidos negócios entre familiares

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que foi bom ter sido divulgado o parecer da Procuradoria Geral da República, mas sublinha que ainda falta a investigação do Ministério da Administração Interna.



Na Feira de Matosinhos, pediu mais força na próxima legislatura para que as leis aprovadas se concretizem, como é o caso do Estatuto do Cuidador Informal.