Iniciativa Liberal elege um deputado

João Cotrim de Figueiredo foi presidente do conselho diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016, é gestor e empresário.



Numa primeira reação às projeções dos resultados das legislativas divulgadas pelas televisões, Rodrigo Saraiva, do partido Iniciativa Liberal, sublinhava que o partido chegou para "somar valor" ao parlamento.



"A Iniciativa Liberal veio para mostrar uma visão diferente dos que estão na política há muito tempo, viemos para somar valor mais do que para retirar votos a alguém", afirmou Rodrigo Saraiva.