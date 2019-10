Partilhar o artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres" Imprimir o artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres" Enviar por email o artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres" Aumentar a fonte do artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres" Diminuir a fonte do artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres" Ouvir o artigo Jerónimo: "O PS não pode ter as mãos totalmente livres"