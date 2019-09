Jerónimo só critica "PS ao lado do capital" e apoia Governo socialista na defesa dos trabalhadores

Lusa28 Set, 2019, 23:15 | Legislativas 2019

Jerónimo de Sousa, num jantar-comício no Salão do Povo de Sines, lamentou ainda que o elenco governativo liderado por António Costa, quando acedeu a várias das iniciativas legislativas de comunistas ou ecologistas, tenha manifestado quase sempre renitência ou oposição inicial, na maioria das vezes.

"Há amigos socialistas que, muitas vezes, nos dizem `epá, vocês criticam muito o PS`. E eu pergunto, criticamos com que razão? Criticamos quando o PS se põe do lado do capital, do lado de uma multinacional para complicar a vida ao setor do táxi, em relação aos milhões e milhões que vão para as Parcerias Público-Privadas (PPP), aos milhares de milhões que vão para a banca, para os banqueiros e esta questão da legislação laboral que aprovou, à pressa, nos últimos dias, que vai complicar a vida aos trabalhadores, particularmente das futuras gerações", disse.

Segundo o líder do PCP, "o Governo do PS alinhou em muitas propostas, mas foi sempre, ali, de contra-vontade, sempre a primeira resposta era não, a segunda era de resistência e, depois de meses, às vezes, de discussão, lá concordava com a medida".

"Há um PS que, nesta matéria, se identifica com os interesses dos poderosos e por isso a nossa crítica. Muitas vezes nos perguntam, `mas vocês estão lá na Assembleia [da República], apoiam o Governo, e depois vêm cá para fora criticar? Nós dizemos, sempre que o PS procurou defender os interesses dos trabalhadores e reformados e pensionistas, alinhando nas nossas propostas, teve o nosso apoio. O que não podemos apoiar é aquilo que eles fazem contra os trabalhadores e os reformados", explicou.

Ainda sobre as alterações ao Código do Trabalho, entretanto alvo de pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, Jerónimo de Sousa justificou a atitude do PS com a submissão Às imposições de Bruxelas, à semelhança do conceito de "contas [públicas] certas".

"O PS aprova esta legislação laboral não por raiva ou ódio aos trabalhadores. É porque se submete às orientações da União Europeia, do euro e do grande capital. Eles andam aí agora a falar de contas certas, `endireitámos as contas do país`. Contas certas com quem? Com a banca, os banqueiros, os grandes grupos económicos, com setores da União Europeia que determinam, através do Programa de Estabilidade, condições leoninas que dificultam o nosso desenvolvimento", lastimou.