Jorge Coelho contesta colagem de Viseu ao "cavaquistão"

Foto: Mário Cruz - Lusa

"Não nos chamem nomes! Nós somos viseenses. Aqui não há ‘cavaquistão’ nenhum, nós somos de Viseu", exclamou, dizendo sentir-se “insultado” depois de terça-feira à noite Rui Rio ter dito num comício em Viseu que viu o "cavaquistão renascer", numa referência às grandes votações que o distrito deu ao antigo líder do PSD Aníbal Cavaco Silva, como registou o jornalista Nuno Amaral.



Falando num comício na praça da República, em Viseu, distrito de onde o antigo ministro socialista é natural, Jorge Coelho disse que todos têm "memória" e não esquecem "o que foi o passado relativamente a esse tempo" em que não quer "voltar a viver".



Referindo-se ainda às ações de campanha de Rui Rio no distrito, Jorge Coelho disse ter lido num jornal que, à chegada a Lamego, confrontando com o facto de "não ter lá ninguém à espera", Rui Rio justificou a situação dizendo que ninguém sabia que ele ali ia iria estar e que se soubessem que ali iria estaria lá uma "multidão".