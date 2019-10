Legislativas. As propostas dos partidos com assento parlamentar

São 21 partidos que concorrem às eleições legislativas do próximo domingo. Seis deles têm representação parlamentar. Conheça aqui as principais propostas de PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP e PAN.

PARTIDO SOCIALISTA





Economia





Saúde





Educação





Justiça





Ambiente





Até 2030, alcançar os 47% de energia renovável no consumo final bruto







PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Economia





Saúde





Justiça





Educação





Natalidade





Ambiente





Investir na ferrovia e converter a frota do Estado para híbridos e elétricos









BLOCO DE ESQUERDA

Fundado em 1999, surge da união de três movimentos políticos de esquerda.



Catarina Martins tem 46 anos. É formada em línguas e foi atriz. Nas legislativas de 2015 o BE elegeu 19 deputados, tornando-se a terceira força política.



Economia



Salário mínimo de 650 euros já a partir de janeiro de 2020

Recuperação do controlo público sobre a banca, ANA, CTT e REN

Renacionalização da EDP e da Galp

100 mil alojamentos adicionais com renda acessível (entre 150 e 500 euros)

Recuperar e construir 50 mil fogos para habitação com renda apoiada

Imposto sobre doações e heranças com valor superior a 1 milhão de euros

Imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas

Redução do horário de trabalho para as 35 horas no privado



Saúde



Fim das taxas moderadoras e cobertura universal do médico de família

Fim das PPP, não há gestão privada de unidades do SNS

Aumentar o orçamento da saúde para valor da média dos países da OCDE

Acesso a medicamentos com aposta na produção do Estado



Justiça



Criar o Serviço Nacional de Justiça universal e gratuito

Criminalização do enriquecimento injustificado, com confisco dos bens

Eliminação dos vistos gold da ordem jurídica portuguesa



Educação



Eliminação das metas curriculares e revisão dos programas e avaliação

Acabar com os exames em todos os ciclos de ensino

Inclusão das creches no sistema educativo, garantindo a gratuitidade

Reversão da municipalização e novo modelo baseado autonomia das escolas



Ambiente



Centros das grandes cidades sem carros e com transportes gratuitos

Criar uma Inspeção-Geral das Emissões Industriais para fiscalizar empresas

Redução da área de eucalipto no âmbito de um plano de reflorestação nacional

Rede nacional de hortas urbanas acessíveis em cada município







PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS

Fundado em 1921, foi ilegalizado no final dos anos 20 pela ditadura.



Jerónimo de Sousa é o terceiro secretário-geral desde o 25 de abril. Tem 72 anos e foi operário metalúrgico. Nas legislativas de 2015 a coligação do PCP e Verdes, a CDU, elegeu 17 deputados.



Economia



Aumento geral dos salários e do salário mínimo para 850 euros

Aumentos das pensões e reformas em, pelo menos, 40€ na legislatura

Redução da taxa máxima de IVA de 23 para 21%

Reforma por inteiro aos 40 anos de descontos sem penalizações

25 dias úteis de férias para todos os trabalhadores

Imposto de 0,5% para depósitos bancários acima de 100 mil euros



Educação



Creche gratuita para todas as crianças que nasçam a partir de 2020

Avaliação contínua dos alunos e fim dos exames nos 9.º,11.º e 12.º anos

Contagem integral do tempo de carreira dos professores

Reversão do processo de transferência de competências para os municípios



Saúde



Gestão pública de todas as unidades de saúde do SNS, fim das PPP

Medicamentos gratuitos para doentes crónicos, idosos e famílias carenciadas

Atribuição de médico e enfermeiro de família a todos os utentes

Regularizar contratos dos profissionais e acabar com trabalho temporário



Justiça



Aprovação de uma Lei de Programação de Investimentos no Parque Prisional

Baixar o valor e alargar os critérios para a isenção das custas judiciais

Generalizar a rede e alargar as competências dos julgados de Paz



Ambiente



Promoção do transporte público fixando o objetivo na gratuitidade

Redução de emissões de gases de efeito de estufa

Nova Lei da Água que reforce gestão pública e impeça a mercantilização

Reassumir pelo Estado o controlo das empresas de energia





CDS - PARTIDO POPULAR





Fundado em 1974, o CDS teve 6 presidentes. Cristas é a primeira mulher no cargo.

Economia





Saúde





Educação





Justiça





Ambiente





Valorizar agricultura e floresta como agentes ativos na gestão territorial





PAN, PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA

Economia





Ambiente





Bem-estar animal





Educação





Saúde





Justiça





Criar um regime de protecção de denunciantes





O Partido Socialista foi fundado em 1973 na Alemanha por militantes da Acção Socialista.António Costa tem 58 anos. É jurista e é o atual primeiro-ministro. Nas legislativas de 2015 o PS elegeu 86 deputados, menos 3 do que o PSD. Não sendo o mais votado, o PS formou Governo fazendo acordo com PCP, PEV e BE.A educação e transição digital, igualdade, demografia e alterações climáticas as prioridades que constam do programa eleitoral.Aumento faseado e sustentado do salário mínimoDescer dívida pública para próximo dos 100% do PIB até 2023Medidas dirigidas ao alívio do esforço fiscal da classe médiaCompromisso de não fazer nenhuma nova PPP na gestão clínicaUniversalizar o modelo das unidades de saúde familiar (USF) a todo o paísEliminar faseadamente as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primáriosReforçar a autonomia das escolas e a flexibilização curricularPermitir que as escolas decidam o número de alunos por turmaCriar condições para maior estabilidade e rejuvenescimento do corpo docenteEntrega gratuita de tablets a alunos no início de cada ciclo de escolaridadePrioridade da prevenção e do combate à fraudeDecisões administrativas acima de certo valor exigem mais assinaturasRedução de 55% de emissões de gases com efeito de estufa até 2030Encerrar centrais do Pego até 2023 e de Sines entre 2025 e 2030Fundado em 1974 com o nome de PPD, só foi legalizado no ano seguinte.Rui Rio tem 62 anos. É economista e foi presidente da Câmara do Porto. Nas legislativas de 2015, em coligação com o CDS, o PSD elegeu 89 deputados. É a maior força política em número de votos e deputados eleitosSalário mínimo acima dos 700 euros ate 2023 e igual no público e privadoRedução gradual da carga fiscal durante legislatura, de 34,9% para 33,3% do PIBRedução das taxas de IRS nos escalões intermédiosAumentar o peso do investimento público de 2% para 3,2% do PIBGestão dos hospitais públicos por objetivos e níveis de eficiênciaPPP sim, mas com bons contratos e fiscalização rigorosaMédico de família para todos, contratando no privado se necessárioConselhos superiores com membros de outros setores, não magistradosReforma do sistema de avaliação dos magistrados, visando a transparênciaReforço de meios humanos e materiais do Ministério Público e da PJRede nacional de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitosContagem total do tempo de serviço dos professoresPrograma voluntário de aposentação antecipada dos professoresMajoração do abono de família em 50% a partir do segundo filhoAlargar a licença de parentalidade com maior participação do paiDeclarar emergência climática e colocar o ambiente no topo das prioridadesAgravamento progressivo das taxas sobre os produtos de plásticoAssunção Cristas tem 44 anos, é jurista e foi ministra da Agricultura e do Mar. Nas legislativas de 2015, em coligação com o PSD, o CDS elegeu 18 deputados.Aumento do salário mínimo deve ser negociado em concertação socialRedução faseada da taxa efetiva média do IRS em 15% até 2023Baixar o IRC das empresas até aos 12,5% em 6 anosAlargar a ADSE aos trabalhadores do setor privado que o desejemReduzir espera nas consultas de especialidade recorrendo ao privadoAposta nos contratos de associação com colégios privadosRede nacional de creches que inclua contratos no setor privado e socialUm pacto nacional para a educação que estabilize as políticas de educaçãoCriar regime de proteção do denunciante de crimes económicosReforma da Justiça que altere o sistema de gestão (governance)Casos mais simples devem ser resolvidos nos julgados de pazInvestimento na ferrovia para cumprir as metas de redução de CO2Fundado em 2009 como Partido Pelos Animais, mudou o nome em 2014. Nas Europeias, mais do que duplicou o número de votos em relação às legislativas de 2015. Nas legislativas de 2015 elegeu pela primeira vez 1 deputadoAndré Silva tem 43 anos. É engenheiro civil especializado em património.Aumento gradual do salário mínimo em 50 euros por ano, até aos 800 em 2023Apostar numa estratégia bio-económica para uma Europa sustentávelModelo económico baseado em energias 100% renováveis e limpasTerminar com os paraísos fiscais dentro da União EuropeiaDeclarar o estado de emergência climática nacionalRefeições vegetarianas como regra nos eventos promovidos pelo EstadoCessar os apoios públicos à produção de carne e leiteRever as coimas previstas no regime das contraordenações ambientaisEncerrar as centrais de carvão do Pego e de Sines até 2023Suspender a construção do novo aeroporto Portela + MontijoQuotas para os cruzeiros nos portos e meios de controlo de poluiçãoRestringir a largada massiva de balões e lanternas de papel em eventosProibir métodos de pesca destrutivos, como o arrastoAbolir a utilização de animais em espetáculos tauromáquicosImpedir apoios financeiros ou fiscais a atividades em os animais soframRelaxamento, educação emocional e aprendizagem com a naturezaEstatuto de profissão de desgaste rápido para os docentesAumentar a cobertura do SNS nas áreas da Saúde Oral e da Saúde VisualExclusividade dos profissionais de saúde ao SNSSessões semanais de reconciliação entre reclusos condenados e vítimas