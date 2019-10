Legislativas. As propostas dos partidos sem assento parlamentar

São 21 partidos que concorrem às eleições legislativas do próximo domingo. Quinze deles não tinham na última legislatura representação parlamentar. Conheça aqui as principais propostas destes partidos, apresentados por ordem alfabética.

ALIANÇA



Fundado em Outubro de 2018 é presidido por Pedro Santana Lopes. Tem 63 anos, é advogado e foi primeiro-ministro pelo PSD.

CHEGA

Fundado em Abril de 2019 é presidido por André Ventura. Tem 36 anos e é jurista.



Prioridade é recentrar o regime, refundar o sistema.





Propostas



Revogação da Lei do Género e Igualdade

Aumento faseado das licenças de maternidade para os 3 anos

Abolição do Imposto Municipal sobre Imóveis

Acabar com a obrigação do Estado de providenciar habitação social a cidadãos estrangeiros











INICIATIVA LIBERAL

Fundado em Dezembro de 2017 é presidido por Carlos Guimarães Pinto. Tem 36 anos e é economista.



Melhor justiça e mais transparência na administração pública, menos impostos e mais liberdade de escolha são prioridades.



Propostas

Taxa única de IRS de 15% e ADSE para todos

Privatizar empresas públicas ineficientes

Descentralização da gestão das escolas e património do Estado

Criar um Salário Mínimo Municipal













JUNTOS PELO POVO

Foi fundado em 2015 com o propósito de concorrer às eleições da Madeira. Candidata-se a 10 dos 22 círculos eleitorais



Filipe Martins de Sousa tem 55 anos e é autarca.



Princípio da desconcentração e descentralização do poder e eleger um deputado à Assembleia da República são prioridades.



Proposta

Revisão do código penal para tornar o combate à corrupção mais eficaz











LIVRE

Fundado em Janeiro de 2014 por Rui Tavares.



Joacine Moreira tem 37 anos e é investigadora no ISCTE.



Justiça social e justiça ambiental, para Portugal e para todos os que aqui vivem são as prioridades, além de uma aposta na humanidade, natureza e tecnologia com foco nos direitos humanos e na responsabilidade ambiental.



Propostas

Salário mínimo de 900€ até ao final da legislatura

Horário de trabalho de 30 horas semanais e 30 dias de férias anuais

Testar e implementar, para todos, um Rendimento Básico de Cidadania





MOVIMENTO ALTERNATIVA SOCIALISTA

Foi fundado em Abril de 2000 mas só foi legalizado em 2013. Candidata-se a 8 dos 22 círculos eleitorais



Gil Garcia tem 62 anos e é professor de Filosofia.



Lutar contra exploração do lítio e contra o olival intensivo são prioridades, tal como nacionalização da Banca ao serviço da população e não da especulação



Propostas

Atualização de carreiras e salários de todos os profissionais dos Serviços Públicos

Aumento do salário mínimo para €900

Reformas por inteiro aos 62 anos e 36 anos de desconto

Fim de todas as parcerias publico-privadas







MOVIMENTO PARTIDO DA TERRA

Foi fundado em Agosto de 1993 por Gonçalo Ribeiro Telles. Entre 2005 e 2009 elegeu 2 deputados para o parlamento nas listas do PSD.



Manuel Ramos tem 47 anos e é advogado.



Melhorar a "Felicidade Interna Bruta (FIB)" dos portugueses é a prioridade.



Propostas

Extinção de parcerias público privadas rodoviárias e na saúde

Criar um sistema de teleconsultas médicas através das juntas de freguesia

É contra a construção do novo aeroporto do Montijo

Encerramento das centrais a carvão de Sines e do Pego

Transportes públicos exclusivamente elétricos até 2030







NÓS, CIDADÃOS

Fundado em Junho 2015 é presidido por Mendo Castro Henriques. Tem 65 anos e é professor universitário.



Reforma do Sistema Político e eleitoral e combate à corrupção, promover os Direitos Humanos e o Estado de Direito são prioridades.



Propostas

Fixação de preços máximos no gás, eletricidade, combustíveis e comunicações

Criação de um novo e moderno sistema de reciclagem profissional

Valor máximo para as pensões de velhice a pagar pelo sistema

Criação de uma Secretaria de Estado da Terceira Idade







PARTIDO DEMOCRÁTICO REPUBLICANO

Fundado em Outubro de 2014. António Marinho e Pinto tem 69 anos e foi bastonário da Ordem dos Advogados. Pardal Henriques é o cabeça de lista por Lisboa.



Em 2015, o PDR foi a 7ª força política mais votada nas legislativas, com 1,14%, atrás do PAN.



Reorganização administrativa, descentralização e regionalização são prioridades.



Propostas

Criação de um Ministério da Mulher e Maternidade

Aumento de penas nos crimes de violência doméstica

3ª ponte sobre o tejo, com opção rodoferroviária Chelas-Barreiro ou Chelas-Seixal







PARTIDO NACIONAL RENOVADOR

Fundado em Abril de 2000. José Pinto Coelho tem 59 anos e é designer.



Propostas

Revogar a actual lei da Interrupção Voluntária da Gravidez

Cortar todas as verbas e apoios a associações LGBT

Revogar a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo

Impedir a legalização da eutanásia

Acabar com o RSI e outros subsídios para minorias inadaptáveis

Estabelecer uma reforma máxima de 2.500 €

Tornar muito mais restritivas as leis da imigração





PARTIDO POPULAR MONÁRQUICO

Fundado em Maio de 1974 é presidido por Gonçalo da Câmara Pereira. Tem 68 anos e é engenheiro técnico. Fez parte do Governo da Aliança Democrática em 1979-80. O PPM concorre em coligação com o movimento Democracia21 (D21).



As prioridades são eleger dois deputados nas legislativas de 2019 e travar "a revolução bolchevique" que está em curso em Portugal.



Propostas

Descida de impostos, defesa do mundo rural, florestas e regiões cinegéticas

Um programa para os oceanos e o combate à poluição











PARTIDO TRABALHISTA PORTUGUÊS

Foi fundado em Julho de 2009. Em 2015, o PTP concorreu às eleições legislativas coligado com o MAS.



Amândio Madaleno tem 58 anos e é advogado.



Salário Mínimo Nacional de 1000 euros é a prioridade do PTP, bem como mobilidade, inclusão, combate à corrupção e habitação.



Propostas

Reforma sem penalizações para quem descontou 40 anos







PARTIDO UNIÃO REFORMADOS E PENSIONISTAS

Partido União Reformados e Pensionistas, fundado em Julho de 2015.



Fernando Loureiro tem 71 anos e é reformado da banca.



PURP quer dar voz aos pobres e reformados, e um combate sem quartel à corrupção.



Propostas

Ordenado mínimo para os ex-combatentes do ultramar

Acabar com as subvenções vitalícias

Abolição/isenção da taxa de IMI na 1ª habitação

Obrigar médicos recém-licenciados a serviço no interior

Reduzir IVA da electricidade e do gás para 6%











PCTP/MRPP

Fundado em Setembro de 1970. Maria Cidália Guerreiro tem 64 anos e é professora.



Saída da União Europeia e saída da Nato são prioridades.



Propostas

Renacionalização da TAP e dos CTT, PT e Estaleiros de Viana do Castelo

Semana das 35 horas de trabalho, para todos os trabalhadores e 25 dias de férias

Idade geral da reforma aos 60 anos ou após 35 anos de trabalho remunerado

Abolição de todas as taxas moderadoras

Construção do aeroporto em Alcochete e não no Montijo









RIR, REAGIR-INCLUIR-RECICLAR

Fundado em Maio de 2019 é presidido por Vitorino Silva. Tem 48 anos, foi calceteiro e autarca. Vitorino Silva candidatou-se nas presidenciais de 2016 e conseguiu 152 mil votos.



Uma maior equidade entre os Portugueses é a prioridade do RIR.



Propostas

Fim de todas as isenções fiscais para os Partidos políticos

Fim das Parcerias Público-Privadas

Extinção das portagens nas SCUTS criando um modelo tipo de selo anual

Baixar o valor do IVA da eletricidade para todos



