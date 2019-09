Legislativas. Jerónimo não descarta hipótese de nova "geringonça"

Foto: Nuno Veiga/Lusa

Jerónimo de Sousa garante que uma renovação de votos na chamada geringonça vai depender de várias condições.



O líder do PCP fala de uma disponibilidade condicionada, no sentido de acertar novos acordos com o Partido Socialista, segundo as palavras de Jerónimo de Sousa, esta segunda-feira à margem de uma iniciativa de campanha em Urgeiriça, freguesia de Canas de Senhorim, no distrito de Viseu.