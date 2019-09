Legislativas. PR tem apreciado o "nível dos debates"

"Tenho acompanhado a campanha, não me pronuncio, tenho estado rigorosamente silencioso, como devo estar, mas tenho apreciado a campanha, tenho apreciado o nível dos debates, muito serenos, mesmo quando veementes e demonstrando quando as suas opiniões são muito diversas, com uma civilidade, com uma urbanidade, com um respeito entre os representantes das várias forças políticas", disse Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República afirmou ainda que os os debates têm tido "uma preocupação de esclarecer, tocando todos os pontos". "Não há praticamente nenhum domínio que não tenha sido tratado: político, económico, social, educativo e mesmo cultural", disse.



"Como é uma pré-campanha muito longa, ainda haverá a campanha eleitoral, isto dá aos portugueses uma oportunidade, com tantas possibilidades de escolha, para mostrarem que estão empenhados e que querem votar e, nesse sentido, a abstenção ser claramente inferior àquela que foi a abstenção nas eleições europeias. Espero que haja aqui um grau de participação superior à participação nas eleições de maio", afirmou.