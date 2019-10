Livre diz que é preciso "mudança que desconforte" e quer ser "esse desconforto" na AR

Lusa04 Out, 2019, 07:14 | Legislativas 2019

"A mudança que nós queremos não é só a substituição de cadeiras (no hemiciclo), não é somente a alteração de umas por outras e de uns por outros. A mudança que nós queremos é uma mudança que nos desconforte. Se não houver desconforto não há mudança e eu sou esse desconforto", frisou Joacine Katar Moreira durante o encerramento da campanha eleitoral do Livre às legislativas de 06 de outubro, no Auditório Camões, em Lisboa.

Dirigindo-se a uma plateia quase cheia, a candidata afirmou que "rejuvenescer significa mudar", e essa mudança precisa de "uma visão do século XXI" e de um "parlamento do século XXII".

Joacine Katar Moreira lembrou que foi escolhida para encabeçar a lista pelo círculo eleitoral de Lisboa "por militantes e simpatizantes" do partido que "consideraram, se calhar, (que) esta era a época de desconfortar as cadeiras" da Assembleia da República.

Na opinião da candidata, o Estado "negoceia a tempo inteiro, mas não negoceia" a favor da população, como considera que aconteceu na questão dos aumentos salariais.

"Vêm dizer que é utopia um salário de 900 euros (uma das propostas do programa eleitoral do Livre). Utopia é obrigarem-nos a viver com 600 euros quando as rendas são mais do que o dobro", declarou, arrancando aplausos da plateia.

A cabeça de lista por Lisboa referiu também que, há quatro anos, o Livre defendeu "a convergência à esquerda" - que resultou no acordo parlamentar firmando entre PS, BE, PCP e "Os Verdes" -, proposta que, segundo Joacine Katar Moreira, levou a que achassem que os elementos do partido eram "utópicos, lunáticos" e que "desejavam estar encostados" a outras forças políticas.

"Muitos não votaram em nós revoltados com isto, elegeram outros partidos que depois convergiram à esquerda", ironizou, acrescentando que "ainda bem que isso aconteceu", mas que essa convergência entre PS, BE, PCP e "Os Verdes" teria sido "diferente se fosse feita pelos seus ideólogos".

Remetendo para o debate de segunda-feira, na RTP, que reuniu os 15 partidos sem representação parlamentar, e no qual foi questionada a cada força política se viabilizaria um governo de PS ou PSD, a candidata explicitou que "não é o tempo de estarmos a responder" a essa questão, porque o partido não elegeu deputados.

"É preciso responsabilizar os que lá estiveram. Eles começaram a convergência que nós idealizamos, mas agora não somos nós os responsáveis por esta falta de entendimento. É preciso que os partidos que se uniram se entendam, esse entendimento não pode ser eleitoralista. Tem de ser verdadeiro", frisou.

O mandatário nacional, Rui Tavares, que discursou antes da cabeça de lista pela capital, afirmou que "fazer um partido é fácil, difícil é ter um movimento de libertação", fundamentando que o Livre é ambos.

Rui Tavares pediu aos apoiantes do partido para não se deixem enganar pelas sondagens - que indicam que o partido está próximo da eleição de um deputado.

"Sei por experiência própria - quando se encabeçou a lista por Lisboa às legislativas de 2015 - que há quatro anos elas (as sondagens) nos davam à beira da entrada (no parlamento) e essas lições nunca se esquecem", advertiu.

Recordando que "neste momento há quatro partidos na disputa de um lugar" no hemiciclo, o mandatário nacional do Livre apelou ao voto.

"Temos de dizer a todos os nossos concidadãos e, em particular, a todos os que são de esquerda, do progresso, da solidariedade, da ecologia, se querem na segunda-feira acordar com a enorme ressaca de ver na Assembleia da República algum representante da velha política por um desses partidos, algum adversário do Estado social por um desses partidos, ou pior, um xenófobo e um racista por outro partido, ou se querem ver a Joacine Katar Moreira na Assembleia da República", finalizou, anotando que o Livre quer "acrescentar esquerda à esquerda".