Livre quer esquerda a assumir "responsabilidades de governação"

O líder do Livre considera que a eleição de, pelo menos, uma deputada, Joacine Moreira - como dizem as projeções - é "histórica".



O Livre estabelece a justiça social, a justiça ambiental e uma nova estratégia de futuro do país como as prioridades.



Rui Tavares argumenta que "não há nenhum partido que faça o que o Livre fez", lembrando que o partido gastou apenas 10 mil euros na campanha.