Marcelo recebe partidos com representação parlamentar na terça-feira

RTP07 Out, 2019, 09:23 / atualizado em 07 Out, 2019, 09:24 | Legislativas 2019

Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República Portuguesa, já depois de estar fechada a contagem dos votos, Marcelo Rebelo de Sousa “saúda todos os candidatos que concorreram a estas eleições e felicita, em particular, os que foram eleitos deputados para a Assembleia da República”.



No comunicado é explicado que, “dado que se realiza a 17 e 18 de outubro um importante Conselho Europeu, nomeadamente por causa do Brexit, o Presidente da República receberá já na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, em audiência, os partidos políticos com representação parlamentar, tendo em vista a indigitação do Primeiro-Ministro”.



A nomeação do primeiro-ministro ocorre de acordo com o artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa, que estabelece que "o primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais".



Para além do PS, PSD, BE, CDU, CDS e PAN, Marcelo irá também reunir-se com os três novos partidos que entraram para o Parlamento: o Iniciativa Liberal, Chega e Livre.



O Presidente da República começa por saudar, no comunicado, “todos os cidadãos que exerceram o seu direito de voto”, salientando “a forma cívica como decorreram as eleições para a Assembleia da República, demonstração inequívoca do verdadeiro espírito democrático do Povo Português”.



Um dado que ressaltou dos resultados eleitorais de domingo foi a abstenção. Situada nos 45,5 por cento, a abstenção atingiu um novo recorde, superando os 44,4 por cento atingidos em 2015.





Em resposta a este dado alarmante, Marcelo diz esperar que “tudo possa ser feito, no futuro, para criar condições que permitam que eles [cidadãos que não votaram] reconheçam a importância do seu voto no futuro de Portugal”.







O PS venceu as legislativas sem maioria absoluta, com 36,65 por cento dos votos, elegendo 106 deputados.



O PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90 por cento dos votos e 77 deputados.



Em terceiro surge o Bloco de Esquerda, com 9,67 por cento dos votos, elegendo 19 deputados. De seguida, a CDU, com 6,46 por cento e 12 deputados.



O CDS-PP reuniu 4,25 por cento dos votos, contabilizando cinco deputados. O PAN passa a ter quatro deputados, tendo conseguido 3,28 por cento dos votos.





O Livre, Chega e Iniciativa Liberal elegeram um deputado.





Faltam ainda conhecer os resultados do voto dos emigrantes, com quatro deputados por distribruir.