Marcelo recebe partidos e indigita Costa

RTP08 Out, 2019, 21:27 / atualizado em 08 Out, 2019, 21:42 | Legislativas 2019

A maratona começou de manhã com o Livre e terminou ao fim do dia com o Partido Socialista.



PS responsabiliza os outros partidos pela criação de "maioria estável"



Carlos César afirma que o partido saiu reforçado nas legislativas de domingo, “compreende a mensagem dos eleitores de haver uma maioria relativa” e não afasta um entendimento com os partidos de esquerda.



“Seja um acordo escrito, seja um acordo verbal. O entendimento é que é importante sobre as principais matérias que regularão a governação dos próximos quatro anos”, afirmou o presidente do PS no final da audiência no Palácio de Belém.



Carlos César frisou que “todos aqueles que se empenharam para que não houvesse uma maioria absoluta têm agora a responsabilidade de se empenhar para que haja uma maioria estável, para os próximos quatro anos, ou pelo menos até à presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021”.





O presidente do PS afirmou-se convicto de que os partidos que fizeram parte da Geringonça, bem como o PAN e o Livre, “estarão disponíveis para contribuir para a estabilidade política”.



Segundo Carlos César, “o PS apenas não equacionou a formação de uma coligação com efeitos no Governo. O nosso empenhamento é, em diálogo com esses partidos, conseguir uma base sólida de entendimento para que os próximos quatro anos decorram com estabilidade, seja um acordo escrito, seja um acordo verbal, o entendimento é que é importante”.



"Cada um escolherá a fórmula com que contribuirá para a estabilidade política. O que é certo é que todos os partidos assumiram uma grande responsabilidade maior, ao pedir aos eleitores que não dessem uma maioria absoluta ao PS", realçou.



Para o PS é essencial que esses partidos se comprometam a aprovar os Orçamentos do Estado.



"Há momentos essenciais na legislatura, como os da política orçamental, que são essenciais para que a estabilidade se confirme". E avisa: "O caderno de encargos do PS é o nosso programa eleitoral e o nosso programa de Governo, e não aceitamos contribuições que constituam negações do que defendemos ou que contrariem o nosso programa de governo, mas aceitamos contribuições que o enriqueçam ou clarifiquem".

A delegação do PS que foi recebida pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, incluía também a secretário-geral adjunta deste partido, Ana Catarina Mendes, e a dirigente socialista Maria Antónia Almeida Santos.



PSD espera que acordo com a esquerda não inviabilize reformas

O PSD acredita que vai haver uma maioria de esquerda e espera que o acordo do Partido Socialista com a esquerda não inviabilize reformas estruturais.



“Eu disse sempre, e acertei, que se o Partido Socialista ganhasse as eleições com uma maioria relativa, que era o mais provável e foi o que aconteceu, que iria seguramente procurar uma maioria de esquerda, com o PC e com o Bloco de Esquerda, ou só com um. Mas que necessariamente era essa a minha convicção”, afirmou o líder do PSD à saída da audiência com o Presidente da República.



Rui Rio recorda que “durante a campanha eleitoral houve aqueles arrufos. Mas que tinham a ver com a disputa eleitoral e não exatamente com as convicções e a convicção seria manter a solução à esquerda”.



“Foi isso que eu disse ao eleitorado, digamos assim, vai-se confirmar agora como é evidente”.



Para Rio, “está evidente que o desejo do Partido Socialista é construir essa estabilidade com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, se possível, ou então eventualmente só com o Bloco de Esquerda, se não puder ser com o Partido Comunista. É isto que era a minha convicção e o que eu vejo das notícias”.



No entanto, o presidente do PSD sublinhou a disponibilidade do seu partido para trabalhar em reformas estruturais de médio prazo. “Aí é que podemos vir a ter, ou não, novidades mais desagradáveis ou menos desagradáveis, consoante o acordo que venha a ser estabelecido com o BE e o PS, porque esse acordo pode vedar essas reformas. Isso já não está na minha mão”.



Sobre o período de reflexão que prometeu fazer sobre o seu futuro político, Rui Rio afirmou que “independentemente da reflexão que eu faça, não era este momento, em que se discute a indigitação do primeiro-ministro, que o PSS devia entrar no tumulto”.

A coordenadora nacional do BE manifestou hoje disponibilidade do seu partido para negociar com o PS "soluções de Programa do Governo", com "um horizonte de legislatura", defendendo que isso foi decisivo para a estabilidade na anterior legislatura.



“Concordamos com a indigitação do primeiro-ministro, compreendemos as necessidades temporais que o senhor presidente avança, com vista a poder haver uma consulta de todas as formações políticas hoje no Parlamento, a tempo do Conselho Europeu, que vai discutir o Brexit”, afirmou Catarina Martins à saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.



A coordenadora do Bloco de Esquerda recordou que, “nos últimos quatro anos, nós tivemos uma solução de estabilidade, porque antes ainda de ser apresentado o Programa de Governo no Parlamento, esse programa de Governo incluiu as medidas negociadas com os outros partidos”.



“E isso foi importante para a estabilidade dessa solução”, acrescentou.



Catarina Martins admite que o seu partido possa estabelecer com o PS um acordo para quatro anos. “Este é um caminho, o Bloco de Esquerda já disse que este é o caminho que iremos trabalhar. Se este caminho não for possível, naturalmente o Partido Socialista tem toda a legitimidade para ter um Governo minoritário e negociar os Orçamentos como entender”.



A delegação bloquista, composta por Catarina Martins e pelos membros da Comissão Política do BE Pedro Filipe Soares e José Manuel Pureza, esteve reunida com o chefe de Estado durante cerca de meia hora.



PCP não faz acordo, nem escrito nem verbal

Jerónimo de Sousa afirmou que o PCP não está disponível para qualquer acordo de legislatura com o Partido Socialista, "nem escrito nem verbal". Sobre a indigitação de António Costa para primeiro-ministro, o líder comunista frisa que é “claro e óbvio”.



“Creio que com o quadro que está colocado é óbvio que esta indigitação se percebe”, afirmou o secretário-geral do PCP à saída da audiência em Belém.





Jerónimo de Sousa recordou que em 2015, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, exigiu que os partidos de esquerda que suportaram o executivo de António Costa assinassem um documento garantindo a estabilidade do país.





“O atual Presidente não fez nenhuma exigência idêntica às que fez o então Presidente da República”, acrescentou.



Questionado se a falta de um acordo escrito com o PS não trará instabilidade, Jerónimo de Sousa respondeu: "Não. Creio que não foi esse papel que determinou o desenvolvimento dos processos legislativos, das alterações que se verificaram, designadamente no exame comum das propostas de Orçamento do Estado, em que houve, de facto, convergência em relação a direitos importantes que foram concretizados".



Segundo o secretário-geral do PCP, “da nossa parte, pautaremos a nossa intervenção pelo nosso programa político, iremos procurar que a política de avanços se mantenha e teremos uma posição construtiva. Mas sempre que considerarmos uma medida negativa, faremos a nossa oposição”.



Em relação aos Orçamentos do Estado, Jerónimo de Sousa afirmou que serão “negociados caso a caso”.







A delegação do PCP, que incluía também os dirigentes comunistas Jorge Cordeiro, João Oliveira e Manuela Pinto Ângelo, esteve reunida com o chefe de Estado durante cerca de uma hora.



CDS vai ser oposição ao PS

"Exprimimos ao senhor Presidente da República aquilo que tem sido sempre a posição do CDS e o compromisso com quem confiou o voto no CDS, que é sermos uma oposição a um Governo socialista que naturalmente sairá destas eleições, em consonância com o resultado eleitoral", afirmou Cristas aos jornalistas no final da audiência no Palácio de Belém.







“Os Verdes” abertos a viabilizar propostas

“Em 2015 houve, de facto, um documento escrito, que nós chamamos a posição conjunta do Partido Ecologista “Os Verdes” com o Partido Socialista, porque isso decorreu de uma exigência do então Presidente da República, Cavaco Silva. Agora sabemos que não vai haver qualquer exigência dessa natureza porque foi inclusivamente dito pelo senhor Presidente da República que não haverá qualquer exigência dessa natureza”, insistiu.





A acompanhar José Luís Ferreira estiveram também Mariana Silva, eleita deputada à Assembleia da República nas eleições legislativas de domingo, e Manuela Cunha, da Comissão Executiva Nacional do partido.



PAN disponível para acordos pontuais

“O PAN transmitiu que não se opõe a que António Costa seja indigitado como primeiro-ministro. Trata-se do líder partidário do partido mais votado e também, a avaliar por aquilo que são as declarações quer do Partido Socialista quer de outros partidos à sua esquerda, e partindo do princípio que António Costa, logo à tarde, junto do senhor Presidente da República, garantirá um governo de estabilidade, e partindo de todos estes pressupostos, o PAN não se opõe a esta indigitação”, afirmou André Silva aos jornalistas no final da audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.





Chega disponível para viabilizar algumas medidas



Iniciativa Liberal não apoia Governo do PS

Livre não está disponível para coligação

Joacine chegou ao Palácio de Belém, em Lisboa, uns minutos antes das 11h30, acompanhada do fundador do partido Rui Tavares e de quatro outros dirigentes do Livre.







c/ Lusa



Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, afirmou que é natural o PS formar Governo e prometeu que o seu partido será “uma oposição construtiva”, sem esclarecer se irá assumir o mandato de deputada.A líder cessante do CDS-PP acrescentou que o seu partido fará “aquilo que tem feito. Uma oposição sempre construtiva e sempre representando aqueles que confiaram em nós”.Questionada se o CDS-PP se opõe a que o secretário-geral do PS, António Costa, seja indigitado primeiro-ministro, Assunção Cristas respondeu: "Com certeza que não, é líder do partido mais votado. O porta-voz do PAN, André Silva, mostrou-se favorável a que o secretário-geral do PS seja indigitado primeiro-ministro, caso consiga garantir "um Governo de estabilidade", mas descartou coligações partidárias ou acordos para a legislatura.Segundo André Silva, "o PAN não está à partida, disponível para fazer um apoio de Governo, de coligações partidárias para os próximos quatro anos. Queremos contribuir para a estabilidade governativa, mantendo o relacionamento que temos tido com o Partido Socialista, como com outros partidos e estamos disponíveis para, sendo vontade do PS e de outros partidos, fazer acordos pontuais"."Seja num processo legislativo ordinário, seja ao nível do Orçamento do Estado. É esse o nosso compromisso. É aquilo que pretendemos fazer, no fundo, continuar o trabalho que temos feito ao longo dos últimos quatro anos, mas de uma forma mais aprofundada", acrescentou.O partido Pessoas-Animais-Natureza "não está, à partida, disponível para fazer um apoio de governo, de coligações partidárias para os próximos quatro anos", mas não descarta "acordos pontuais".Além de André Silva, a comitiva que o PAN levou ao Palácio de Belém contou com as restantes três eleitas - Inês Real, Bebiana Cunha e Cristina Rodrigues. Queremos contribuir para a estabilidade governativa, mantendo o relacionamento que temos tido com o Partido Socialista, como com outros partidos e estamos disponíveis para, sendo vontade do PS e de outros partidos, fazer acordos pontuais".“Seja num processo legislativo ordinário, seja ao nível do Orçamento do Estado. É esse o nosso compromisso. André Ventura, presidente do Chega, não se opõe à indigitação de António Costa, apesar de este ter sublinhado que não contava com o partido para nada e, diz mesmo, estar disponível para viabilizar algumas medidas do Governo socialista."Embora nem sempre tenha sido assim, nomeadamente nos últimos anos, o Chega entende que o partido mais votado é o que tem legitimidade para governar", disse.Para André Ventura, "o Partido Socialista, provavelmente o próximo Governo, não contará com a viabilização nem com o apoio do Chega, exceto em medidas que nos pareçam pontualmente proveitosas para o povo português e para aqueles que mais têm sofrido ao longo dos últimos anos", afirmou André Ventura."No que for positivo para o povo português nós vamos apoiar. Se o Dr. António Costa quiser, finalmente, restituir aos polícias os direitos que há muito não têm, naturalmente que contará com o nosso apoio. Se quiser restituir ou promover ou propor um novo Código Penal para punir efetivamente criminosos violentos terá o nosso apoio, se quiser efetivamente apoiar as famílias terá o nosso apoio", afirmou o deputado do Chega eleito pelo círculo de Lisboa. André Ventura frisou que o Chega, "não tem rótulo"."Estamos aqui para fazer o nosso trabalho e para dar melhores condições de vida aos portugueses. Se isso for possível, contarão com o nosso apoio. Se não for possível, não contarão com o nosso apoio. Nem o PS, nem o PSD, nem o CDS. Porque nós vimos em nome do povo português e é para esse povo que vamos responder", realçou.A comitiva do Chega, liderada por Ventura e constituída por mais quatro dirigentes daquela força política, esteve reunida durante cerca de 15 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa. Carlos Guimarães Pinto, presidente do Iniciativa Liberal, está contra a indigitação do secretário-geral do PS como primeiro-ministro e, por isso, não lhe dará um apoio parlamentar, mas admite que "não havia outra alternativa"."Não havia qualquer alternativa, e nós entendemos isso, à indigitação de António Costa, como é evidente. Obviamente não daremos apoio parlamentar", afirmou o presidente da Iniciativa Liberal no final da audiência com o Presidente da República.Segundo Carlos Guimarães Pinto, "neste momento existem seis partidos a concorrer para isso"."Tivemos até agora uma geringonça, agora parece que que vamos ter uma aranhonça de seis partidos. A Iniciativa Liberal não fará parte desta aranhonça", frisou. Carlos Guimarães Pinto recordou que o Iniciativa Liberal é um partido de "clara oposição ao socialismo" e como tal, não podia apoiar "um Governo deste tipo"."Claramente somos um partido liberal, de oposição ao socialismo, uma posição clara e ideológica, nunca apoiaremos um Governo do PS", vincou.O presidente da Iniciativa Liberal revela que referiu também na audiência no Palácio de Belém, "a tristeza por estas audiências estarem a acontecer quando ainda faltam muitos votos por contar"."Pela forma como decorreu o processo de votação nos círculos da emigração, que faz com que pessoas que fizeram grande esforço para votar, um grande esforço pessoal, que o seu voto não esteja a ser contabilizado. Não esteja a ser contado, antes destes encontros, que teoricamente, até podemos ter novos partidos que, tecnicamente até podemos ter novos partidos que poderiam ter sido recebidos hoje", rematou. Carlos Guimarães Pinto e João Cotrim Figueiredo, o deputado eleito no domingo, e outros dois dirigentes do Iniciativa Liberal estiveram reunidos com o Presidente da República durante cerca de 15 minutos.Joacine Moreira, deputada eleita pelo círculo de Lisboa, frisa que não é objetivo do partido entrar em nenhuma coligação partidária, mas sim avançar com apoios pontuais."Nós achamos fundamental um entendimento mas, inicialmente entre os partidos que construíram a união nestes últimos quatro anos", afirmou a deputada do Livre, aos jornalistas, no final da audiência com o Presidente da República, assinalando que "é necessário que haja uma responsabilização e um entendimento entre os que efetivamente começaram isto".Joacine Moreira afirmou ainda que o Livre está "completamente disponível para dialogar com todos os partidos políticos" e defendeu "ser útil e necessário que houvesse um entendimento multilateral".Ainda assim, "não é nosso objetivo entrar na constituição de nenhuma coligação partidária", salientou.O Livre foi a primeira força política a ser recebida em Belém, pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, esta terça-feira os dez partidos com representação parlamentar saídos as eleições de domingo. "Insistimos sucessivamente na necessidade de uma maior justiça social e numa maior justiça ambiental. Obviamente que existem muitos aspetos e muitas medidas que nos unem, especialmente alguns partidos de esquerda, mas o nosso entendimento, o nosso olhar e a nossa participação irá necessariamente passar pela defesa absoluta de confiança que os nossos eleitores nos deram", acrescentou.Joacine Katar Moreira frisou, ainda, que "deu entrada aqui hoje uma verdadeira esquerda verde".