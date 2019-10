Marisa Matias falou das lições da legislatura

Foto: Paulo Novais - Lusa

A primeira intervir no comício foi a eurodeputada do BE Marisa Matias, também a discursar no seu distrito natal, que falou das lições da legislatura que agora termina e das escolhas que estão em causa no domingo.



"Uma das coisas que nós aprendemos nos últimos quatro anos é que o país e a vida das pessoas melhoram muito substancialmente quando nos vimos livres do empecilho das maiorias absolutas", atirou.



O cabeça de lista do BE pelo distrito de Coimbra, José Manuel Pureza, defendeu que "é a direita e não o povo socialista que vê num Bloco forte um inimigo a abater".



A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que o voto no partido é o que combate "o privilégio fiscal de quem tudo pode para fazer justiça a quem de tudo precisa", tudo registado pelo jornalista João Vasco.