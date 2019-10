Montenegro aponta à liderança do PSD, Morais Sarmento defende Rio

Carlos Santos Neves - RTP10 Out, 2019, 08:45 / atualizado em 10 Out, 2019, 08:53 | Legislativas 2019

“Cada um de nós tem de assumir as suas responsabilidades. Eu vou assumir as minhas. Eu serei candidato nas próximas eleições diretas por uma questão de coerência e convicção e gostava muito que o doutor Rui Rio também pudesse ser candidato”, afirmou o ex-líder parlamentar do PSD, entrevistado na SIC.



Luís Montenegro considerou “muito mau” o resultado obtido pelo PSD nas eleições legislativas – 27,9 por cento dos votos.

“Não cometi nenhum crime”

Quanto às responsabilidades parlamentares que exerceu nos anos da intervenção da troika, Luís Montenegro afiançou que não procurará demarcar-se do seu percurso na política, “muito menos de ter estado ao lado de Pedro Passos Coelho a recuperar o país”.



“Competência e bagagem”

As próximas eleições diretas no PSD estão previstas para janeiro de 2020.

Pedro Zambujo, Luís Moreira - RTP



c/ Lusa

Luís Montenegro garantiu que não está a mover qualquer “guerra pessoal” ao atual presidente laranja:“O PSD não pode estar todos os dias a reclamar entendimentos com o PS”, insistiu, para depois afirmar que o partido de António Costa não quer proceder a reformas estruturais e que o primeiro-ministro indigitado “não é um reformista”.A par do lançamento da própria candidatura,Luís Montenegro, que declara a intenção de situar o PSD ao centro e ao centro-direita, em defesa da “economia liberal”, rejeita o argumento de que ode domingo tenha travado uma maioria absoluta socialista. Recordou mesmo que, em 2005, Pedro Santana Lopes alcançou um resultado superior e, ainda assim, não evitou a maioria absoluta de José Sócrates., sustentou, sem deixar de admitir que, caso Rui Rio tivesse feito “nos últimos dois anos o que fez nas últimas três semanas”, enveredando por “uma estratégia de confrontação política democrática”, o desfecho teria sido outro.“Mas quem está aqui hoje não é Passos Coelho, nem Durão Barroso, nem Pedro Santana Lopes, nem Cavaco Silva. É uma pessoa que se chama Luís Filipe Montenegro e só respondo por mim”, vincou.“Não cometi nenhum crime, não vou deixar de exercer nenhum dos meus direitos cívicos e políticos e tenho a certeza de que não serei condenado”, clamou.“Não me sinto minimamente limitado por isso, creio que não há nenhuma forma de se preencher o tipo legal do crime de recebimento de vantagem, mesmo que me tivessem sido oferecidas as viagens, que não foram”, acentuou.A investida de Luís Montenegro mereceu já uma reação de Nuno Morais Sarmento.“Foi um bom líder parlamentar, nada contra isso. Não gosto de julgar negativamente, mas reconheço outra bagagem, outra competência técnica, outra experiência, até outra capacidade de merecer a confiança dos portugueses a Rui Rio do que a Luís Montenegro, redarguiu., advogando o “recentramento”, protagonizado por Rio, do PSD “como partido social-democrata e não de pretenso liberal”.“Antes destas eleições legislativas, o PSD estava em risco, esse risco foi ultrapassado nestas eleições”, propugnou o antigo governante, lembrando que 1,4 milhões de eleitores “confiaram” no PSD de Rio., perguntou.Relativamente ao futuro imediato de Rui Rio como líder, Morais Sarmento sublinhou que a eventual recandidatura “é uma decisão pessoal, exclusivamente dele”.“Não vejo ninguém que tenha um perfil mais diferenciado do perfil negociador, semi-redondo, politicamente redondo de António Costa”, frisou.Confrontado com as recentes palavras de Aníbal Cavaco Silva, que em declarações à Lusa expressou descontentamento com o resultado eleitoral do PSD, Morais Sarmento quis colocar a tónica na unidade, afastando o partido da imagem de “uma gaiola das malucas”., lançou.