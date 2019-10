Negociações pós-legislativas estão em marcha

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Tal como há quatro anos, mas agora já como primeiro-ministro indigitado, António Costa faz uma ronda negocial tentando um entendimento alargado à esquerda - sem condicionalismos de Belém.



À semelhança do que aconteceu em 2015, o líder socialista é recebido nas sedes do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV, do PAN e do estreante livre.



Na receção à delegação do PS, Joacine Katar Moreira, a única deputado eleita pelo Livre, mostrou-se empenhada em contribuir para que António Costa se mantenha à frente do Governo.



Mas o Livre só está disponível para uma união à esquerda multipartidária.