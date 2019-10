Novo Governo. António Costa inicia reuniões com forças parlamentares

RTP09 Out, 2019, 08:33 / atualizado em 09 Out, 2019, 08:35 | Legislativas 2019

Ao terceiro dia após as eleições e depois de ter sido indigitado pelo Presidente da República para formar Governo, António Costa desloca-se às sedes dos vários partidos, num périplo para conquistar apoios parlamentares à formação de Governo.







As reuniões arrancam logo às 10h00, na sede do Livre e prosseguem ao final da manhã, na sede do PAN. António Costa segue depois para a sede do PEV, às 14h00, e duas horas mais tarde, na sede do PCP. A última reunião do dia decorrerá na sede do Bloco de Esquerda, a partir das 18h00.





Na equipa negocial do Partido Socialista, ao lado de António Costa, estarão também o presidente do PS, Carlos César, a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, e ainda o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.





Após as reuniões desta quarta-feira, o secretário-geral do PS e restante equipa de trabalho terão na quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional do partido, com vista à análise das perspetivas de governabilidade para a próxima legislatura.





“Os portugueses gostaram da geringonça e desejam continuidade da atual solução política”, Logo na noite eleitoral, no domingo, com a vitória do PS no escrutínio, António Costa traçou como objetivo a formação de um Governo estável de legislatura. disse na altura , prometendo que tentaria repor os entendimentos políticos com o Bloco de Esquerda, PCP e PEV, incluindo agora o PAN, que elegeu mais três deputados, e o Livre, que elegeu pela primeira vez um deputado.





avançou na terça-feira que o próximo Governo “será semelhante ao atual”, mas nas negociações de hoje poderá esperar dificuldades acrescidas junto de um dos parceiros do passado: o PCP, uma vez que Jerónimo de Sousa disse, logo na noite eleitoral, que desta vez não haverá acordo escrito.



Em Belém, espera-se que estas negociações decorram com celeridade.



Logo no domingo, após serem conhecidos os primeiros resultados, o Presidente da República marcou rapidamente as audições com os vários partidos, assumindo que existe “uma razão de urgência”: a realização de um Conselho Europeu “muito importante” que servirá para discutir o Brexit, a decorrer já a 17 e 18 de outubro, quinta e sexta-feira da próxima semana.