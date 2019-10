PAN lança ataques à esquerda e à direita

O porta-voz do PAN, André Silva, afirmou que Portugal poderia estar "mais à frente, não fosse a força do travão do conservadorismo ideológico" de PCP, PSD e CDS-PP.



Referindo que o PAN foi o partido que "mais sofreu campanhas de 'bullying' e desinformação mediática", André Silva vincou que todos os partidos com assento parlamentar "não têm sido capazes de ler o momento" que se vive e de oferecer "respostas aos desafios" do tempo.



Para o porta-voz do PAN, o problema não se pode resumir "em ser-se de esquerda ou de direita", considerando que a ideologia traduz-se "em políticas insuficientes e castra a evolução".



No comício, participaram cerca de 150 militantes e simpatizantes do partido, que em 2015 elegeu o seu primeiro deputado.